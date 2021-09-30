Мужчина попытался покончить с собой в здании офиса Зеленского

На Украине в офисе президента Владимира Зеленского в Киеве неизвестный мужчина попытался покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной охраны на своей странице в Facebook.

В здании офиса президента неизвестный мужчина... пытался совершить суицид, — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, совершить суицид мужчине помешали полицейские. После этого неизвестный был передан в руки следователей.

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