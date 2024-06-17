Секс закончился для британца уникальным переломом пениса Мужчина получил продольный перелом пениса впервые в истории медицины

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В Великобритании мужчина получил первый в истории медицины продольный перелом пениса во время секса, пишет British Medical Journal. По данным журнала, несчастный случай произошел, когда его член резко уперся в промежность девушки, после чего он услышал хруст.

Пострадавший обратился в больницу, там ему сделали МРТ. Снимок показал, что перелом направлен не поперек, а вдоль пениса. Пациенту провели операцию, затем последовал шестимесячный период реабилитации. После этого британец смог вернуться к нормальной сексуальной жизни. Перелом не повлиял ни на внешний вид его пениса, ни на эректильную функцию.

Ранее секс-терапевт Шарлин Дуглас заявила, что вечер пятницы и утро субботы — лучшее время для занятий сексом. Она отметила, что окончание рабочей недели и утро первого выходного дня — отличное время для интимной близости, поскольку в это время люди особенно расслаблены.

До этого секс-коуч центра семейного и сексуального образования Екатерина Лакшми рассказала, что отсутствие регулярной сексуальной активности может привести некоторых женщин к повышенному стрессу, апатии и беспокойству. По ее словам, такие женщины могут «упустить потенциальные преимущества раскрепощения и близости».