Мужчина отрезал матери руку, чтобы получить доступ к ее банковскому счету Metro: житель Бразилии зарезал мать и отрезал ей руку ради доступа к ее счету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Бразилии расправился с матерью и отрезал ей руку, чтобы сохранить отпечатки пальцев, которые дадут доступ к ее банковскому счету, сообщает Metro. При этом 21-летний мужчина объяснил, что это произошло, когда он проводил сеанс черной магии. Женщина, по его словам, также проводила над ним ритуалы.

После убийства он накрыл мать простыней и полотенцем и оставил на несколько дней в доме. Труп нашел ее двоюродный брат, который сразу обратился в полицию. Преступника нашли по горячим следам. Выслушав его оправдания по поводу магии, суд отправил его на психиатрическую экспертизу.

Ранее полиция Москвы задержала 34-летнюю жительницу дома на улице Новгородская по подозрению в убийстве 62-летней матери. Отмечается, что девушка после содеянного испугалась и не стала сразу сообщать в полицию о случившемся, а тело оставила в коридоре. Только спустя четыре дня она решилась позвонить в экстренные службы, после чего была задержана. Также уточняется, что орудием стали ножницы, причины конфликта пока неизвестны.

До этого в Москве в изолятор отправили 64-летнего мужчину, который кувалдой до смерти избил жену, она скончалась на месте происшествия. При этом, как указал СК, он сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Мотивы преступления не раскрываются.