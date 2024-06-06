Мужчина не разглядел в картине Дега оригинал и продал ее по цене копии В Испании мужчина продал оригинал картины Дега за 80 тысяч рублей

Фото: Общественное достояние

Картина Эдгара Дега «Похвала макияжу»

В Испании владелец оригинала картины французского живописца Эдгара Дега продал ее по цене копии, пишет MIR24.TV. Мужчина получил 79,6 тысячи рублей вместо возможных 1,1 млрд рублей.

Покупатель приобрел на аукционе картину, которая продавалась как работа последователя Дега. Он решил проверить работу на подлинность и обратился за помощью к специалистам. Те смогли установить, что «Похвала макияжу», скорее всего, была картиной самого Дега, которая считалось утерянной.

Ранее аукционный дом Sotheby's сообщил о продаже картины Клода Моне «Стог сена в Живерни» за $34,8 млн. Торги длились менее восьми минут. Эта картина является одной из 31 работ живописца, на которых стог сена запечатлен в разное время суток и при разных погодных условиях.

До этого стало известно, что гитара основателя британской рок-группы The Beatles Джона Леннона может уйти с молотка в США за миллионы долларов. Музыкальный инструмент выставят на аукционе Julien's Auctions. Стартовая цена гитары варьируется в пределах от $600 тысяч до $800 тысяч. Отмечается, что инструмент рок-музыканта находится в отличном состоянии, он почти 50 лет пролежал на чердаке.