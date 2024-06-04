Мужчина на камеру изнасиловал бездомную женщину и попал в тюрьму В Уэльсе мужчина в свой день рождения изнасиловал и избил бездомную женщину

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

В Уэльсе мужчина в день своего 24-летия изнасиловал и избил бездомную женщину, снимая это на камеру, передает Daily Mail. По данным издания, суд присяжных приговорил молодого человека к 15 годам лишения свободы.

Отмечается, что в конце декабря прошлого года Лиам Стимпсон отмечал свой день рождения. В тот день он злоупотреблял алкоголем и гулял по центру Кардиффа, под утро он увидел женщину, догнал ее и жестоко избил, после чего заставил пострадавшую раздеться и надругался над ней. Злоумышленник скрылся с места преступления, а потерпевшая зашла в ближайший бар и сообщила о том, что с ней случилось.

Стимпсона задержали спустя 30 минут. Выяснилось, что злоумышленник записал изнасилование на телефон, что стало очередным доказательством его вины, также преступление попало на камеры видеонаблюдения. Присяжные посчитали, что молодой человек унизил и оскорбил жертву, лишив ее «последней унции достоинства», и вынесли обвинительный вердикт.

Ранее 22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловал гражданин Узбекистана. Нападение произошло около полуночи 29 мая в парке «Куракина Дача». Спустя время полураздетую местную жительницу увидели недалеко от парка, на проспекте Обуховской Обороны. Она была вся в крови и просила о помощи. На следующий день преступника удалось задержать.