Мужчина хотел избавиться от демона в доме и сжег жену La Stampa: итальянец убил жену и детей под предлогом изгнания демона

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянец убил супругу и двоих детей, считая, что таким образом сможет избавиться от демона в доме, сообщает La Stampa. Инцидент произошел в окрестностях Палермо. 54-летний Джованни Барекка сам обратился в полицию и сознался в преступлении. По информации издания, звонок от мужчины поступил правоохранителям в субботу, 17 февраля.

Я убил свою семью, я буду ждать, пока вы меня заберете. В доме был демон, — сказал он правоохранителям.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили в саду обгоревшие останки женщины и тела двоих детей. При этом в спальне пряталась 17-летняя дочь Барекки. Девушке удалось выжить, но она была в состоянии шока.

В ходе следственных мероприятий удалось установить, что Барекка мучил членов семьи несколько дней. Сначала он расправился с женой. Ее тело было сильно повреждено огнем, и выяснить, что именно послужило причиной смерти, не представляется возможным. Затем Барекка убил сыновей, которым было 16 и пять лет. Детей мужчина заковал в цепи и пытал. При этом свидетели не исключают, что у убийцы мог быть пособник, подтолкнувший Барекку к преступлению.

Ранее также стало известно, что суд в Германии рассматривает уголовное дело в отношении 31-летнего американского туриста Троя Болинга, обвиняемого в нападении на двух студенток в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии. По данным следствия, он изнасиловал и убил одну из девушек, а вторую сбросил со склона. В ходе заседания мужчина признал вину в содеянном.