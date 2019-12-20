98-летний супруг королевы Англии Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп доставлен в госпиталь в Лондоне из графства Норфолк.
Как сообщили в Букингемском дворце, были приняты меры предосторожности, герцог пройдёт обследование и лечение, которое связано с ранее диагностированным заболеванием.
Госпитализация является плановой, как ожидается, в больнице имени короля Эдуарда VII принц Филипп пробудет несколько дней.
В апреле 2018 года принц перенёс операцию на бедре, сообщал NEWS.ru.
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