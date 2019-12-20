Герцог Эдинбургский Филипп Герцог Эдинбургский Филипп Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

98-летний супруг королевы Англии Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп доставлен в госпиталь в Лондоне из графства Норфолк.

Как сообщили в Букингемском дворце, были приняты меры предосторожности, герцог пройдёт обследование и лечение, которое связано с ранее диагностированным заболеванием.

Госпитализация является плановой, как ожидается, в больнице имени короля Эдуарда VII принц Филипп пробудет несколько дней.

В апреле 2018 года принц перенёс операцию на бедре, сообщал NEWS.ru.

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