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В Великобритании трибунал признал законным право спецслужб на совершение преступлений, в том числе насильственного характера, в интересах национальной безопасности.

Четыре правозащитные организации ранее заявили, что ведомство контрразведки MI5 разрешает осведомителям в определённых ситуациях совершать преступления, в том числе пытки и убийства, что идёт вразрез с законами Королевства и Конвенцией...