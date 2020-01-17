Музей Лувра в Париже в пятницу, 17 января, приостановил работу после того, как участники акции протеста против пенсионной реформы заблокировали вход.
Как
Протесты и забастовки во Франции продолжаются с начала декабря 2019 года. Недовольство граждан вызвано планами правительства отменить особые пенсионные тарифы для целого ряда категорий населения и повысить возраст, с которого пенсии выплачиваются полностью, до 64 лет. Активнее всего против реформы выступают работники в сфере общественного транспорта.
Как сообщал NEWS.ru, на фоне продолжающихся протестов президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отказаться от положенной ему после окончания срока полномочий пенсии и других привилегий. Глава французского Минфина Брюно Ле Мэр призвал протестующих к компромиссу с правительством.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен