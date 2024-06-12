«Мутная игра»: в Испании предостерегли ЕС в отношении Украины Vanguardia: планы Евросоюза на Украине плохо кончатся

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Реакция Евросоюза на конфликт на Украине указывает на то, что объединение преследует совсем не мирные цели, которые были положены в основу его создания, пишет обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро. По его мнению, в публичных дискуссиях в Европе не рассматривается никакого другого варианта разрешения конфликта, кроме «безоговорочной капитуляции России», что говорит о «зловещих» планах.

Война вернулась в Европу, и было бы не лишним после послевыборной эйфории спросить, как Союз реагирует на российско-украинский конфликт <...> Мне кажется, что здесь что-то не сходится и что Европа играет в мутную игру. И такие игры, что еще хуже, всегда для нее заканчиваются плохо, — написал он.

Ранее стало известно, что переговоры о приеме Украины в Евросоюз начнутся уже в конце июня. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Также до конца этого месяца ЕС выплатит Киеву €1,9 млрд в рамках финансирования по программе в €50 млрд на три года. Помимо этого, глава ЕК пообещала передать украинской столице дизельные генераторы и солнечные батареи.

До этого Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их приеме в объединение. По словам представителя ЕК Аны Пизонеро, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.

О том, что Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до этого информировали источники Financial Times. Это собирались сделать до того, как Венгрия станет временным председателем в Евросовете. Первый раунд переговоров Бельгия призывает провести 25 июня. Ожидается, что Будапешт выступит с возражениями.