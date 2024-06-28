МУС отложил решение по аресту властей Израиля МУС отложил решение о выдаче ордеров на арест Галланта и Нетаньяху

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Досудебная палата Международного уголовного суда отложила принятие решения по ордерам на арест главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и премьера страны Биньямина Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post. МУС удовлетворил просьбу Великобритании и разрешил подать свои замечания другим странам.

На решение МУС повлияло заявление «друзей суда», которое Великобритания подала 10 июня. В нем содержались материалы, которые противоречили решению суда.

Чтобы ограничить влияние этой процедуры на оперативность нынешнего этапа разбирательства, палата в настоящем решении указывает, что любые подобные запросы в соответствии с правилом 103 (1) Регламента также должны быть получены до 12 июля 2024 года, — говорится в заявлении МУС.

Ранее советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман заявил, что запрос главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта наравне с лидерами палестинского движения ХАМАС является «кровавым наветом» на еврейское государство. Он отметил, что таким шагом обвинитель «перешел красную черту».