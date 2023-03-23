МУС откроет офис в Киеве Генеральный прокурор Украины Костин сообщил, что МУС открывает в Киеве свое отделение

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Международный уголовный суд

Международный уголовный суд (МУС) открывает в Киеве свое отделение, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает ТАСС. Он добавил, что соответствующее решение было принято еще 3 марта.

Сегодня был подписан меморандум между правительством Украины и МУС об открытии офиса Международного уголовного суда на Украине, — заявил Костин.

По словам Костина, это значит, что команда прокурора МУС Карима Хана сможет работать на Украине «в более стабильных условиях». У нее будет «соответствующий офис» с соответствующим уровнем защиты, включая защиту информации.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль спокойно отнесся к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина. Он также напомнил, что Россия не признает юрисдикцию суда и считает его решения ничтожными.