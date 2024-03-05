МУС «арестовал» двоих российских военачальников МУС выдал ордера на арест адмирала ЧФ Соколова и генерал-лейтенанта ВКС Кобылаша

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Международный уголовный суд в Гааге хочет арестовать командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова и командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, говорится в сообщении инстанции. Ордера на арест были выданы 5 марта «в контексте ситуации на Украине».

Сегодня, 5 марта 2024 года, палата предварительного производства II Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двоих лиц, господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова, в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года, — сказано в заявлении МУС.

Как заявили в МУС, Кобылаш и Соколов «несут ответственность за ракетные удары», которые были нанесены по инфраструктуре Украины. Содержание выданных ордеров изначально было засекречено для защиты свидетелей и проведения расследования. Однако суд посчитал необходимым уведомить об этом общественность «для предотвращения дальнейших преступлений».

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие Римский статут, должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.