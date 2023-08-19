Мурал с Сергеем Есениным закрасили в Харькове

Фото: Global Look Press

Сергей Есенин

Мурал с изображением русского поэта Сергея Есенина закрасили в Харькове. Он располагался на одноименной улице, сообщает Telegram-канал «Деколонизация.Украина».

В опубликованном видео видно, как картину с поэтом Серебряного века закрашивают белой краской. Борьбу с памятниками советским и российским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.

К началу 2022 году украинские власти снесли более 2,5 тысячи памятников, а также переименовали более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В прошлом году на Украине поднялась новая волна борьбы с российской и советской историей и культурой.

Ранее сообщалось, что на щит монумента «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР. Работы по монтажу трезубца начались 5 августа, но были прерваны из-за погодных условий.

Элементы герба СССР были демонтированы с памятника 1 августа. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.