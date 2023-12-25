«Мухи против дерьма»: военкор объяснил попытки расшатать Сербию Военкор Коц считает нужным запретить в Сербии американские НКО

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что Сербию можно назвать колыбелью цветных революций и напомнил о многочисленных неправительственных организациях, которые приложили руку к расшатыванию ситуации в стране в разное время. Он считает, что эти инициаторы работают на ЦРУ. Репортер также назвал протесты в Белграде в ночь на 25 декабря действиями «мух против дерьма».

У действующей власти должны быть эти «фантомные боли». Из чувства самосохранения Вучичу надо во что бы то ни стало подавить надвигающуюся смуту. Набраться политического мужества, которого не хватило Януковичу, и подавить. И позакрывать в стране все эти црушные рассадники, которые засирают мозги молодежи. Которая под крылом оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» громит административные здания. Мухи против дерьма, блин, — написал он.

24 декабря сторонники оппозиции, требующие пересмотра результатов парламентских выборов, попытались прорваться в здание администрации Белграда. Президент Сербии Александр Вучич после этого в своем экстренном обращении к нации заявил, что в стране нет революции и правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не сомневается в способности руководства Сербии обеспечить соблюдение порядка в стране. По его словам, третьи силы, в том числе из-за рубежа, пытаются спровоцировать беспорядки в Белграде.