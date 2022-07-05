«Можно и швабру»: Баранец высмеял поставки британского оружия Украине Полковник в отставке Баранец высмеял поставки британского оружия Украине

Фото: defenceimagery.mod.uk

БПЛА Desert Hawk запускается с WMIK Land Rover

Великобритания поставляет Украине устаревшее вооружение, тем самым бесплатно утилизируя ненужное оружие и боеприпасы, заявил полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с «Народными Новостями». По его мнению, с тем же успехом Лондон мог бы отправить Киеву и «швабру» для ведения боевых действий с Россией.

Передача английских вооружений ВСУ — скрытый способ утилизации британских вооружений, отслуживших свой срок. Я посмотрел, как ловко действует британский министр обороны в этом деле. Думаю, он должен получить орден из рук королевы, поскольку на утилизацию переданных Украине вооружений потребовались бы горы денег. Но зачем их тратить, доставая из казны? Передали украинцам. Им можно и швабру передать, а они ее будут целовать, приговаривая, что британцы помогают, — пошутил Баранец.

Он добавил, что Лондон передает Киеву действительно много оружия. При этом каждая европейская страна «с приличной армией», например, Британия, Германия, Франция или Испания, жалуется на дефицит оружия из-за военной помощи Украине. Более того, подчеркнул полковник в отставке, западное оружие буквально «сгорает» под ударами российских «Кинжалов» и «Калибров».

Ранее в Великобритании заявили, что ее армии не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае конфликта, а Москва знает о недоукомплектованности вооруженных сил страны. Как заявил депутатам британского парламента бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, на восьмой день учений Warfighter в прошлом году у британских сухопутных войск закончились «все важные боеприпасы». А на последней военной конференции стало известно, что в случае реального столкновения с Россией войскам Британии хватит боеприпасов лишь на два дня.