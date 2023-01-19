«Можете хоть утопиться»: мэр Днепра о запрете крещенских купаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Днепра в этом году не будут организовывать специальные места для крещенских купаний, заявил в своем Telegram-канале мэр города Борис Филатов. Саму традицию он назвал «безобразием». Кроме того, обращаясь к местным жителям, Филатов сказал, что они могут делать что хотят, даже «утопиться».

Надеюсь, что хоть сегодня мы это безобразие не увидим. Напоминаю, что в этом году город не занимается местами для ныряния. По собственному усмотрению делайте, что хотите. Можете хоть утопиться, — написал мэр города.

Филатов также прикрепил собственный пост трехгодичной давности, в котором отговаривал чиновников от участия в купаниях и от демонстрации процесса в соцсетях. По мнению градоначальника, вера является слишком интимным чувством, его не стоит «демонстрировать в исподнем».

Накануне глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев окунулся в Крещенскую купель при температуре минус 53 градуса. В своем Telegram-канале он написал, что ритуал является для него традиционным. Глава региона призвал не забывать о собственном здоровье и беречь себя. Он напомнил, что купание в крещенской проруби считается для верующих исключительно добровольным делом.