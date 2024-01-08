«Может начаться война»: шведский министр сделал серьезное заявление Министр обороны Швеции призвал граждан быть готовыми к возможной войне

Фото: Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл-Оскар Булин

В Швеции может начаться война, заявил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин на конференции по национальной безопасности. Глава ведомства уточнил, что говорит это с неприкрытой ясностью, пользуясь высотой своего положения. Шведы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе к непредсказуемому, заявил министр. Его выступление публикует Минобороны страны на сайте.

Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может начаться война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война? — заявил Булин.

Ситуация уже стала очень серьезной, добавил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. Речь идет о переходе от слов к действиям. По словам министра, пока перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро.

Он привел в пример конфликт России с Украиной, который украинский народ встретил «тотальным сопротивлением». Такой ответ, по мнению политика, может быть своевременным, только если общество осознает, «что поставлено на карту».

Ранее сообщалось, что комиссия по иностранным делам в парламенте Турции одобрила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Против проголосовали лишь оппозиционная «Хорошая партия» и «Партия счастья».