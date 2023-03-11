«Можем обсудить»: премьер Финляндии допустила поставки самолетов Украине Премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила поставки истребителей Украине

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Финляндия готова рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин во время посещения Киева. Ее слова приводит Yle.

Да, я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется, — сказала Марин.

Она отметила, что дискуссия по данному вопросу находится на ранней стадии. Кроме того, для этого необходимо сотрудничество на международном уровне.

По информации СМИ, в настоящее время Финляндия заключила контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35. Первые самолеты Хельсинки получит в 2016 году. Заказ составляет 64 истребителя.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению главы государства, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме полагают, что Украина в настоящее время не нуждается в истребителях F-16. По его словам, полностью возможность поставки истребителей на Украину не исключается, но это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы.