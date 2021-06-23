«Можем бомбить»: Рябков резко ответил на нарушение эсминцем границы РФ

В случае если иностранные коллеги не понимают, что такое российские границы, страна «может бомбить». Об этом, комментируя вторжение британского эсминца Defender в Чёрное море, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передаёт РИА Новости.

Дипломат напомнил, что всем, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, стоит от подобных действий отказаться. По его словам, безопасность России — превыше всего.

Также Рябков ответил на вопрос, что нужно делать Москве, чтобы не допустить подобных инцидентов с американскими партнёрами.

Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают, — добавил он.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа британского корабля являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии. Политик задался вопросом, что делал британский корабль в российских территориальных водах. По его словам, британские военные не могли защищать безопасность своей страны, поскольку она лежит совсем в других морях.