Мосты на Украине признали непригодными для западных танков Французская журналистка Неан заявила о непригодности украинских мостов для западных танков

Из-за низкой грузоподъемности украинских мостов Киеву будет тяжело получить западные танки, заявила в интервью Sputnik французская журналистка Кристель Неан. Она добавила, что тяжелые танки Abrams или Leopard совершенно не приспособлены к характеру той местности, где они просто утонут в грязи.

С их доставкой будут проблемы, поскольку многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн, — пояснила она.

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале заявил, что поставить Киеву танки Leopard согласились восемь стран: Германия, Польша, Нидерланды, Канада, Испания, Норвегия, Португалия и Дания.

О готовности присоединиться к танковому альянсу заявляли и в Финляндии. Глава парламентского комитета по обороне Антти Хакканен ранее сообщил, что если страны Европы начнут давать Киеву хотя бы «на дюйм больше» танков, Финляндия не останется в стороне. Но вклад будет не таким большим, поскольку приоритетом для страны остается собственная обороноспособность, добавил он.