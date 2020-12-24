Москва вернула подаренную Лаврову в Боснии икону

https://static.news.ru/photo/bdc95c30-455a-11eb-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: SRNA

Российская сторона вернула в посольство Боснии и Герцеговины (БиГ) в Москве икону Николая Чудотворца, подаренную председателем президиума БиГ Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в страну 14 декабря.

23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта, — цитирует ТАСС выдержку из сообщения российского МИД.

Ранее посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска. В украинском диппредставительстве заявили, что если МИД страны не даст немедленных объяснений, то это будет означать «поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины».

Как сообщал NEWS.ru, позднее посольство Украины потребовало вернуть Киеву икону Николая Чудотворца, подаренную Лаврову. Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович заявила, что будет добиваться передачи иконы Украине. По её мнению, ситуацией должны заняться правоохранительные органы республики.