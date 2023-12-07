Москва отказалась верить обвинениям Лондона в хакерских атаках

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У Москвы нет никаких оснований доверять инсинуациям Лондона о хакерских атаках, заявили в посольстве России в Великобритании и Северной Ирландии. В диппредставительстве уверены, что голословными обвинениями против РФ британское правительство борется за голоса избирателей перед выборами, пишет РИА Новости.

В отсутствие конкретных доказательств у нас нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям, — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что в Лондоне ранее обвинили российские спецслужбы в неоднократных попытках кибератак. Их целью было получение важных документов «для вмешательства в политику и демократические процессы Великобритании». Утверждается, что некоторые документы утекли в Сеть, но в целом попытки вмешательства оказались «не успешными».

Ранее сайты выставки-форума «Россия» на ВДНХ подверглись массированной хакерской атаке. Злоумышленники действовали с территории Украины, США и ряда других стран, враждебно настроенных по отношению к РФ. Действия хакеров привели к сбоям в работе нескольких ресурсов. При этом произошедшее не повлияло на интерес к мероприятию, напротив, своими действия злоумышленники только подтвердили его международный статус.