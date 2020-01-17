https://static.news.ru/photo/f580a41e-3910-11ea-9661-fa163e074e61_660.jpg Александр Винник Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение своему греческому коллеге Андреасу Поттакису, в котором попросила провести проверку соблюдения прав находящегося в тюрьме Александра Винника.

Москалькова пояснила, что, согласно сообщениям СМИ, тюремные власти нарушают права Винника на ежедневную прогулку и на юридическую помощь в условиях изоляции. С учётом того, что россиянин в течение 28 дней проводит голодовку, его психологическое и физическое состояние является критическим, отметила омбудсмен.

Москалькова добавила, что Винник пребывает под арестом в Греции свыше 30 месяцев. По её словам, это вызывает сомнение в исполнении властями страны Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует справедливое судебное разбирательство в разумный срок, сообщает РИА Новости.

Винник был арестован во время отдыха с семьёй в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании с её помощью миллиардов долларов. Россиянин себя виновным не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Греции приостановил исполнение решения об экстрадиции Винника. По словам адвоката Зои Константопулу, это было сделано по соображениям безопасности её подзащитного.