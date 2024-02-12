Опубликованы кадры разрушительного пожара в крупнейшем аквапарке Швеции

Фото: Larsson Rosvall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции «Лисеберг», расположенном в Гетеборге, сообщает телеканал SVT. В Сети появились кадры с места событий, на которых видно пламя, поглотившее горки аквапарка. В какой-то момент в самом эпицентре пожара раздаются несколько взрывов, в результате чего обрушивается вся конструкция высотой в несколько десятков метров.

По данным шведской полиции, пострадали не менее 12 человек. Власти Гетеборга призвали жителей района, где произошло ЧП, не выходить на улицу, плотно закрыть двери и окна, а также отключить вентиляцию. Местные СМИ пишут, что парк развлечений открылся недавно, на его строительство власти потратили свыше $1,2 млрд.

В декабре сообщалось о пожаре в московском торговом центре «Хорошо». В помещениях ТЦ сработала сигнализация, всех посетителей и сотрудников попросили покинуть здание по громкоговорителю. По предварительной информации, причиной пожара стал прорыв трубы, который спровоцировал короткое замыкание. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.

В начале января мощный пожар вспыхнул на складе неподалеку от аэропорта в Нью-Джерси, раньше в этом здании располагалась фабрика швейных машин Zinger. Пожару присвоили четвертую категорию сложности, в его тушении участвовали не менее 100 огнеборцев.