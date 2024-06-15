Мощный взрыв прогремел в украинском городе «Страна»: в городе Миргороде Полтавской области Украины прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные Telegram-каналы. Портал отметил, что там находится украинский военный аэродром. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет «Страна», в Воздушных силах Украины ранее сообщили о движении ракет в направлении Миргорода. Информации от официальных властей не поступало.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ранее сообщила, что спасатели потушили пожар на промышленном объекте в Киевской области, который обстреляли 12 июня. Тушение огня длилось четыре дня.

В ночь на 12 июня украинское издание «Общественное» сообщало о нескольких взрывах в столице. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко информировал о возгорании на промышленном объекте. Позже в ГСЧС сообщили о привлечении дополнительных сил и техники для ликвидации пожара. О пострадавших информации не поступало.

До этого стало известно, что на Украине в Хмельницкой области спасатели с ночи не могут справиться с пожаром на объекте инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Тюрина, возгорание произошло в результате взрывов, но чиновник не уточнил, какой объект горит и где он расположен.