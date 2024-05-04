Мощный взрыв прогремел в Одессе

Фото: ГСЧС Украины

Мощный взрыв произошел в Одессе, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, над местом прилета поднимается большой столб дыма. Согласно информации украинских СМИ, в городе звучит воздушная тревога.

В Одессе мощный взрыв. Над местом прилета поднимается огромный столб дыма, — написал Котенок.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что в Днепропетровской области в результате взрывов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В частности, была обесточена подстанция, водоканал и две шахты. Кроме этого, без электроснабжения остались некоторые промышленные объекты.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что в ночь на 4 мая в городе прогремели взрывы. По его словам, это произошло в Основянском районе. В результате взрывов в одном из зданий произошел пожар.

Тем временем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по району станции метро «Основа» в Харькове, где располагался цех по изготовлению беспилотников с готовой продукцией. Он подчеркнул, что было запущено не менее четырех ракет. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.