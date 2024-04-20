Мощный взрыв прогремел в Одессе

Фото: ГСЧС Украины

Мощный взрыв прозвучал в Одессе, сообщило издание «Страна». Как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Власти не комментировали ситуацию.

Ранее взрыв раздался в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины. По словам очевидцев, он прогремел 18 апреля, примерно в 14:20 (совпадает с мск). С 13:53 на всей территории региона были запущены сирены воздушной тревоги.

До этого телеканал «Общественное» информировал о нескольких взрывах на территории Ивано-Франковской области в западной части Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, на всей территории региона звучал сигнал опасности.

Кроме того, местные СМИ сообщали о взрывах на территории Киевской области. В местном правительстве не комментировали информацию. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе были слышны сирены воздушной тревоги.

Кроме того, два портовых терминала, которые специализируются на перевалка агропродукции, были поражены в порту близ Одессы. Один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар». При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что по инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар. По его словам, на данном участке оцеплены дороги, проезд разрешен только каретам скорой помощи.