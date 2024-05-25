Мощный взрыв прогремел в Чернигове

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сильный взрыв прогремел в украинском Чернигове на севере страны, сообщает издание «Общественное. Новости». По его информации, на территории области включали сирены воздушной тревоги.

Telegram-канал Gorod.cn.ua уточнил, что взрыв зафиксировали на окраинах Чернигова. Также Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» пишет, что удар пришелся по аэродрому Певцы. По его данным, в момент атаки средства ПВО не работали. Кроме того, авторы утверждают, что было два прилета.

Ранее стало известно, что в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, повреждена припортовая инфраструктура, до этого в этом районе прогремело несколько взрывов. Назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, какие именно объекты оказались под ударом.

Накануне взрыв раздался в административном центре Харьковской области Украины, рассказал мэр Игорь Терехов. Глава города не уточнил, в каком именно районе он прогремел. Терехов также призвал местных жителей соблюдать осторожность.