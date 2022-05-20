Мощный ураган обрушился на Германию

Фото Fabian Geier via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Мощный торнадо обрушился на ряд территорий в Германии. Ураган пришёл в Северный Рейн — Вестфалию, сообщает РЕН ТВ.

Высший уровень предупреждения населения был объявлен в стране ещё утром в пятницу, 20 мая.

На Германию пришёлся основной удар стихии: там порывы ураганного ветра достигали 130 км/ч, а дороги в некоторых населённых пунктах ушли под воду. Также шторм накрыл Нидерланды и Бельгию.

Из-за аномальных дождей в немецком Триере некоторые улицы превратились в реки. В регионах Саар и Рейнланд-Пфальц летняя погода сменилась бурей. Кульминация непогоды, по прогнозам синоптиков, должна наступить в пятницу, 20 мая. Грозовой фронт пока смещается на север в центр страны.

Региональные власти объявили в некоторых землях высший уровень предупреждения населения. Самый высокий уровень опасности прогнозируется вокруг Берлина. Специалисты не исключают также вероятности внезапных паводков и локальных затоплений.

Ранее официальный представитель воздушной гавани Игнас Жанра в эфире RTS сообщил, что рядом с аэропортом Женевы в строящемся центре для беженцев вспыхнул мощный пожар, в результате которого авиасообщение с городом было заблокировано. Инцидент произошел в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы.