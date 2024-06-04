Мощный пожар вспыхнул в Киеве В Киеве загорелись склады

Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Складские помещения загорелись в Деснянском районе Киева, сообщила пресс-служба администрации города. Ориентировочная площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.

Причины возгорания не озвучивались, сведений о пострадавших и погибших нет. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Ранее глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко известил, что взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. По его словам, их было слышно в прибрежных районах города. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красной зоне» находились Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Позднее министр энергетики Украины Герман Галущенко информировал о новой массированной атаке, которой подверглись со стороны ВС России энергетические объекты республики, были поражены объекты генерации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Под огнем оказались контролируемые Киевом части Запорожской области и ДНР, Днепропетровская, Кировоградская и Ивано-Франковская области. Министр посетовал, что результаты нападения очевидны, но отметил, что энергетики уже работают над их устранением.