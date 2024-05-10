Мощный пожар вспыхнул на свалке химических отходов В Польше произошел пожар на свалке с химическими отходами

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши произошел крупный пожар на свалке химических отходов, сообщила радиостанция RMF FM. ЧП случилось на улице Освобождения.

Правительственный центр безопасности выпустил предупреждение, призывая жителей региона не приближаться к месту пожара, оставаться дома и закрыть окна, если это возможно. Столб дыма виден на расстоянии до 30 километров.

По информации радиостанции, пожар охватил всю свалку площадью около пяти тысяч квадратных метров, где находилось примерно пять тысяч тонн отходов в бочках, включая пластиковые отходы. На месте происшествия работают несколько десятков пожарных подразделений. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе Diehl Metal в берлинском районе Лихтерфельде удалось потушить спустя трое суток. Известно, что компания, владеющая предприятием, поставляет вооружение ВСУ. Уточняется, что всего на месте происшествия работали около 200 пожарных. Причины возгорания по-прежнему остаются неизвестными, расследование продолжается.