Мощный град повредил самолет при посадке Kronen Zeitung: мощный град повредил самолет при посадке в Вене

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency/Global look press

Мощный град повредил нос и кабину пилотов самолета Austrian Airlines при посадке в Вене, сообщает Kronen Zeitung. По данным газеты, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Как стало известно изданию, Airbus A320 летел с острова Мальорка в австрийскую столицу. Незадолго до посадки борт попал в турбулентность и сильный град, который повредил переднюю часть корпуса и окна кабины пилотов. Однако летчикам удалось успешно посадить самолет.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.

Telegram-канал «112» до этого сообщил, что в Суздальском районе Владимирской области владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич разбился насмерть во время испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты. Самолет взлетал с пахоты, и ему удалось подняться на 50 метров, но затем он рухнул вниз.