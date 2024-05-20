Мощные взрывы сотрясли Харьков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Подробности не приводятся. Официальные власти не комментировали информацию.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Уточняется, что новости о взрывах появились также в местных пабликах.

Ранее в Харькове раздались два взрыва. Они были зафиксированы 17 мая в 00:11 и 00:13 мск. По сведениям украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Харьковской области звучала рекордное время. Сирену включили в 08:15 (мск) и не отключали почти весь день. Предыдущий рекорд был поставлен в регионе 10 мая, когда сигнал беспрерывно звучал 13 часов 20 минут.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что у ВС РФ на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, российские войска продвигаются в районе города строго по плану, создавая буферную зону с приграничными регионами РФ. По словам президента, вина за наступательную операцию российских войск в Харьковской области лежит на властях Украины, отдающих приказы по обстрелу Белгорода.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что одной из причин провала ВСУ под Харьковом является украинская коррупция. Он подчеркнул, что в Киеве заявили о мощной линии обороны на этом направлении, но ее в действительности не оказалось, причем на это обратили внимание даже западные союзники Украины.