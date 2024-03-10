Мощные взрывы раздались в Киевской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощные взрывы раздались на территории Киевской области, пишет Telegram-канал «Украина.ру». Местные власти появившуюся информацию не подтверждали.

За несколько минут до сообщений о взрывах в украинской столице прозвучал сигнал воздушной тревоги. Жителям посоветовали укрыться в убежищах.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на одном из региональных предприятий раздался взрыв, после чего там начался пожар. По его словам, с огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы. Тогда, по данным онлайн-карты оповещения граждан, в Харьковской и Сумской областях также была объявлена воздушная тревога. Режим опасности звучал и в Полтавской области.

До этого тревогу объявили в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровске). Другие подробности не приводились, власти населенного пункта эту информацию не комментировали. Также стало известно о взрывах, зафиксированных на территории Харьковской области.

В конце февраля украинские СМИ писали о мощных хлопках в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также в Херсоне, Полтаве и Константиновке, в Харьковской и Одесской областях. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Подробности не уточнялись.