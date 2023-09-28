«Мощная армия»: полковник СБУ охарактеризовал российские войска Полковник СБУ Костенко назвал российскую армию мощной

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия обладает мощной армией, в частности морской пехотой, артиллерией, спецназом, заявил полковник СБУ Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Украинская правда». По его словам, ВСУ сложно противостоять Вооруженным Силам РФ на поле боя.

У них достаточно мощная армия, в частности подразделения морской пехоты, десантники, спецназ, артиллерия, — сказал Костенко.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины у Клещеевки на Артемовском направлении. Противник потерял порядка 30 человек личного состава. Также была уничтожена бронетехника ВСУ — два танка и бронемашины из состава штурмовой бригады противника.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены, выжившие бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Также глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.