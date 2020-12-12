Мошенник обманывал девушку, притворяясь знаменитым баскетболистом

https://static.news.ru/photo/4e77279c-3d79-11eb-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Литве мошенник выдавал себя за знаменитого литовского футболиста Рокаса Йокубайтиса. Молодой человек знакомился с девушками через Tinder.

Парень купил экипировку, смотрел матчи команды «Жальгирис», делился «инсайдами» в соцсетях от имени знаменитости. Кроме того, молодой человек обклеил свой автомобиль клубными наклейками, регулярно уходил якобы на тренировки.

С одной из девушек он встречался около двух месяцев. Ей мошенник рассказал о проблемах с налогами и попросил взаймы 10 тысяч евро. Его выдала случайность: он забыл дома телефон и девушка всё узнала. Сейчас мужчина задержан, информирует Eurohoops.

Узнав об этой истории, Йокубайтис предостерёг других людей от мошенничества подобного рода.

Я реально пока не знаю, что же произошло, но мне в любом случае неприятно, так как моё имя использовали без моего ведома для обмана других людей, — сказал баскетболист.

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