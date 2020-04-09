Моряков эвакуировали с авианосца «Шарль де Голль» из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция подтверждена у 50 членов экипажа авианосца ВМС Франции «Шарль де Голль», сообщило Министерство вооружённых сил республики.
Три моряка были эвакуированы в военный госпиталь в Тулоне, это превентивная мера,
На борту авианосца проведено 66 тестов на наличие у людей COVID-19. Состояние здоровья заразившихся коронавирусом военнослужащих не ухудшается.
«Шарль де Голль» находился в северной части Атлантического океана для участия в серии международных учений. На его борту были 1760 человек — 1200 моряков и 560 представителей Генерального штаба и воздушно-десантной группы.
Единственный авианосец ВМС Франции должен вернуться в порт Тулон, писал NEWS.ru.
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