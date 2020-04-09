Европа

Моряков эвакуировали с авианосца «Шарль де Голль» из-за коронавируса

13:57, 10 апреля 2020
Фото: Wikimedia

Коронавирусная инфекция подтверждена у 50 членов экипажа авианосца ВМС Франции «Шарль де Голль», сообщило Министерство вооружённых сил республики.

Три моряка были эвакуированы в военный госпиталь в Тулоне, это превентивная мера, уточняет Le Figaro.

На борту авианосца проведено 66 тестов на наличие у людей COVID-19. Состояние здоровья заразившихся коронавирусом военнослужащих не ухудшается.

«Шарль де Голль» находился в северной части Атлантического океана для участия в серии международных учений. На его борту были 1760 человек — 1200 моряков и 560 представителей Генерального штаба и воздушно-десантной группы.

Единственный авианосец ВМС Франции должен вернуться в порт Тулон, писал NEWS.ru.

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