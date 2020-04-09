Моряков эвакуировали с авианосца «Шарль де Голль» из-за коронавируса

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Совет Европы обратился в Венскую комиссию с просьбой об оценке проекта поправок в Конституцию России. Об этом заявила генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Она пояснила что Парламентская ассамблея попросила экспертов оценить те нововведения в основной закон РФ, которые касаются реализации решений со стороны международных организаций. Генсек подчеркнула, что пандемия коронавируса не должна повлечь...