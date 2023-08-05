«Морские пираты»: на Украине возмутились атакой ВСУ на российский танкер Режиссер Лопатенок назвал ВСУ морскими пиратами после атаки на российский танкер

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Атаковав российский танкер в Керченском проливе, Вооруженные силы Украины перешли к тактике полномасштабного государственного террора, написал в своем аккаунте в Twitter (X) украинский режиссер Игорь Лопатенок. По его словам, своей выходкой ВСУ попытались отвлечь внимание от провального контрнаступления. Режиссер добавил, что атаки на российские гражданские объекты — старый украинский трюк.

Занимательный новый трюк, морские пираты! Сегодняшняя атака морских беспилотников на российский танкер SIG — это очередной переход к тактике полномасштабного государственного террора, — констатировал Лопатенок.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские дроны в результате атаки в ночь на 5 августа могли повредить гражданский танкер SIG. Судно стояло на якорной стоянке, несколько человек пострадали от разбившихся стекол. По его словам, детонация от взрыва была видна с территории Крыма. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Позднее в Сети были опубликованы фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение. Выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на то, что Киев может быть причастен к атаке дронов в Керченском проливе и повреждению российского танкера.