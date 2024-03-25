«Идеальный штурм»: Морские пехотинцы взяли в плен четырех солдат ВСУ МО РФ сообщает о взятии в плен четырех солдат ВСУ штурмовиками морской пехоты

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Штурмовики морской пехоты Тихоокеанского флота захватили опорный пункт ВСУ в Южно-Донецком направление и взяли четырех пленных, сообщает Минобороны России. По словам российского военнослужащего с позывным Кот, украинские солдаты сразу же подняли руки и рассказали о месторасположении средства РЭБ.

Мы работали быстро, молниеносно. Все отработано заранее было до мелочей. Просто поминутно, как и планировали. Они сразу руки подняли. Сдали где у них стоит РЭБ, а наша артиллерия по нему отработала. Просто идеальный был штурм, — рассказал боец.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в граничащих с Курской областью районах. Отмечается, что удары были нанесены расчетом гаубиц «Мста-Б». Один из бойцов с позывным Питер рассказал, что объект удалось обнаружить при помощи беспилотников.

Также сообщалось, что снайперские пары Ивановского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника. Отмечается, что среди ликвидированных целей был и украинский снайпер. В ведомстве уточнили, что снайперские пары десантников ежедневно уничтожают живую силу ВСУ. Это происходит в те моменты, когда они пытаются малыми группами заходить на свои позиции для ротации.