Морпехи ВСУ отказались воевать под российскими артобстрелами Морпехи ВСУ опубликовали видео, в котором отказались воевать под огнем российской артиллерии

Вооружённые силы Украины / Фото Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы отдельного 18-го батальона морской пехоты ВСУ (в составе 35-й бригады) записали видеообращение к командованию, в котором отказались выполнять слишком опасные для личного состава приказы. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Илья Кива. В своем заявлении бойцы пожаловались на команды наступать на российскую армию под артиллерийским огнем. Также они указали на большие потери подразделения — 80 человек за последние 4 дня.

Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35-й бригады, обращаемся к общественности за помощью повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы, посылая нас в атаку с противником под их артобстрелы, — сказали военнослужащие.

Кроме того они сообщили, что за последние 4 дня не смогли занять ни одного населенного пункта. По их сведениям, число потерянного состава превышает указанные данные, поскольку они не учитывают пропавших без вести и пленных бойцов.

При этом солдаты указали, что не собираются полностью отказываться от службы, а только требуют другое руководство, которое «ценит их жизнь».

В мае солдаты батальона черкасской территориальной обороны ВСУ отказались идти в бой, о чем они заявили в коллективном видеообращении подразделения. В своём видео бойцы терробороны отметили, что командование бросило их под танки «как пушечное мясо».

Накануне украинским военным, находящимся в Северодонецке, приказали уйти из города. По данным журналистов, ВСУ хотят сохранить жизни личного состава. Бойцы уже приступили к эвакуации.