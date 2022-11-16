Моравецкий: применять четвертую статью НАТО нет необходимости Премьер Польши Моравецкий: применять четвертую статью НАТО после ЧП в Польше нет необходимости

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Четвертую статью договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять после падения неопознанной ракеты на востоке Польши, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. При этом он подчеркнул, что предпосылки для применения этого инструмента уточняются, передает РИА Новости.

Я могу сказать, что большинство собранных нами на данный момент доказательств указывает на то, что, быть может, применение четвертой статьи на этот раз не будет необходимо. Но этот инструмент все время в наших руках. Мы уточняем предпосылки для его применения, — сказал Моравецкий.

Премьер-министр подтвердил ранее озвученную президентом страны информацию о том, что в Польше склоняются к версии падения на территории страны ракеты С-300 советского производства, выпущенной силами ПВО Украины.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора. Статья провозглашает, что «стороны будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находятся под угрозой».

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Кроме того, Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российской. По его словам, велика вероятность, что она принадлежала Украине. При этом Варшава не расценивает произошедшее как атаку на Польшу, а само падение ракеты не считает преднамеренным действием.