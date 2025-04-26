«Моральный долг»: в Евросоюзе заговорили о полном запрете виз для россиян CNN: европейские чиновники требуют запретить выдачу виз россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Евросоюза должны запретить выдачу туристических виз россиянам, пишет CNN со ссылкой на источники. Так, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что государства-члены несут «моральный долг» отказаться от предоставления таких услуг гражданам РФ.

Мы сталкиваемся как с незаконным пересечением границы, так и с актами саботажа, такими как поджог Музея оккупации, пересечение границы беспилотниками, пропагандистские попытки повлиять на общественное мнение и т. д., — отметил глава ведомства.

Венгрия продлила безвизовый режим для россиян и белорусов. Итальянские визовые центры в Москве тем временем сократили сроки обработки документов. При этом, согласно статистике Европейской комиссии по туризму, в 2024 году россиянам оформили 565 069 шенгенских виз, из которых 90% были туристическими. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 25%.

Ранее Франция перестала выдавать визы россиянам с пятилетними загранпаспортами. Теперь для подачи документов принимаются только биометрические удостоверения личности. Уточняется, что в обычном порядке будут рассмотрены заявления туристов, которые подались на визу до 23 апреля. При этом дети до 15 лет по-прежнему могут приносить документы старого образца.

Российский союз туриндустрии тем временем призвал россиян, планирующих провести весенний и летний отпуск за рубежом, уже сейчас начинать оформление шенгенских виз. Пока консульства не сильно загружены, можно без сложности записаться на прием.