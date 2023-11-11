«Моральное давление»: в ФРГ раскрыли методы Зеленского в делах с союзниками Spiegel: давление Зеленского не действует на Запад после атаки ХАМАС на Израиль

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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский больше не может оказать «моральное давление» на страны Запада, чтобы добиться помощи, поддержки и денег, пишут обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд. По их словам, теперь фокус внимания бесповоротно сместился на ближневосточный конфликт.

Он неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России. Однако после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль. — NEWS.ru) внимание сместилось с Украины, — отметили авторы материала.

Для Украины конец поддержки от США обернется катастрофой, уверены аналитики. Они пояснили, что пусть власти Германии и гордятся тем, что являются крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США, однако этой помощи будет недостаточно для победы Киева.

Ранее Германия и ряд других стран отвергли план Евросоюза по предоставлению военной помощи Украине в размере до €20 млрд. Сообщалось, что пока рано списывать план со счетов, однако документ могут подкорректировать из-за разногласий, поскольку речь идет о «больших деньгах». Отмечалось, что у Германии «возникло много вопросов».

До этого стало известно, что в Германии с большим скепсисом относятся к вступлению Украины в Евросоюз. Власти страны предполагают, что ЕС ждет экономический провал, если к ним присоединится «опустошенная военными действиями» страна.