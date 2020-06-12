Moody's увеличило рейтинг Украины

https://static.news.ru/photo/5e9007ae-ad8f-11ea-9a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств украинских властей до B3 с Caa1.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на сообщение агентства. Согласно ему, Moody's, также дало прогноз в отношении Украины — «стабильный».

В сообщении отмечается, что решение о повышении рейтинга было принято после сокращения краткосрочных вызовов финансирования и заключения новой программы с МВФ. Также это решение отражает то, что Moody's ожидает от новой программы с МВФ закрепления прогресса реформ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина полностью получила первый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,1 миллиарда. Об этом сообщил глава Национального банка страны Яков Смолий.