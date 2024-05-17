Монумент Победы в Херсоне окружили противотанковыми ежами Подполье: мемориал Победы в Херсоне окружили проволокой и противотанковыми ежами

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Мемориал Победы в Херсоне

Подходы к мемориалу Победы в Херсоне окружили колючей проволокой и противотанковыми ежами, поскольку жители города, несмотря на запреты властей, возлагали цветы к монументу, заявил РИА Новости глава подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град. По его словам, на контролируемых Украиной территориях любая атрибутика, связанная с Днем Победы, квалифицируется как экстремизм.

Сейчас большинство подходов туда (к мемориалу Победы. — NEWS.ru) окружено колючей проволокой, а возле самого танка курам на смех понаставили противотанковых ежей, — сказал подпольщик.

Ранее командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление» заявил, что Вооруженные силы Украины расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, находящийся под контролем российских войск. По его словам, существуют тайные перевозчики, которые за деньги могут переправить людей на другой берег реки, их украинские военные не трогают.

В мае Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на территории России. Сокрытие информации должно привести к автоматическому увольнению гражданина без права обжалования такого решения в судах. Позднее глава Украины Владимир Зеленский вернул на доработку в Раду эту инициативу.