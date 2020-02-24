https://static.news.ru/photo/41d9f5dc-56fc-11ea-afa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: milo.savic.39/facebook.com

Картина «Рубик Мона Лиза» анонимного французского художника, известного как «Захватчик», ушла с молотка за €480 тысяч. Произведение выполнено из кубиков Рубика.

Автор собрал его из 330 кубиков в 2005 году, сообщается на сайте аукционного дома Articurial. Создатель уверен, что придумал новое направление искусства — «рубик-кубизм».

Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект от компании OpenAI, который управляет роборукой, научился собирать кубик Рубика, но делает это пока медленнее человека. Разработчики потратили на решение этой задачи более двух лет. А вот у нейросетей на это ушёл срок, аналогичный 13 000 лет.