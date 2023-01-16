Money: Европу ждет дефицит дизельного топлива из-за России

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Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива из-за России после 5 февраля, когда начнет действовать запрет на транспортировку российских нефтепродуктов, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на журналистку итальянского издания Money Вайолет Сильвестри. По ее словам, это станет новым испытанием для европейской энергетики. До сих пор не ясно, как именно будет восполнен такой дефицит, и это представляет собой серьезную проблему, отметила специалист.

Откуда ЕС возьмет недостающее топливо? На горизонте собираются новые проблемы и потрясения в энергетическом секторе <...> Замена такого количества российского топлива, которое составляет примерно 14 000 олимпийских плавательных бассейнов, заполненных дизелем, является серьезной проблемой, — заявила Сильвестри.

Нехватка дизельного топлива в Европе может спровоцировать его дефицит во всем мире, что приведет к росту цен, пишет издание. При этом спрос на энергоносители будет расти, так как эксперты считают, что мировой экономике больше не грозит рецессия. В таких условиях ЕС будет не просто заменить российский дизель.

В СМИ ранее сообщалось, что Китай может стать главным поставщиком дизельного топлива в Европу после того, как 5 февраля вступит в силу запрет на транспортировку российских нефтепродуктов в страны Евросоюза. По информации аналитической компании Vortexa, поставки дизтоплива в ЕС из Китая сильно возросли в течение последних месяцев. Эксперты полагают, что объем экспорта дизеля из Китая в 2023 году может резко увеличиться. По их оценкам, в течение первой половины текущего года объем поставок может достигнуть от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей.