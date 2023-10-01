Монета с борщом появилась на Украине Нацбанк Украины ввел в оборот алую монету с изображением борща

Фото: Национальный банк Украины

На Украине выпустили новую монету, посвященную украинскому борщу, сообщает Telegram-канал Национального банка Украины. Монета вошла в оборот с 1 октября. Презентовал памятные монеты «Украинский борщ» заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на фестивале нематериального культурного наследия «Живая культура — Живой мир», который состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

Мы считаем своим долгом соприкасаться с сохранением и приумножением украинской культуры и национального наследия. И эти новые монеты станут еще одним напоминанием об уникальности нашей страны и ее народа, — заявил Шабан.

В НБУ отметили, что в 2022 году ЮНЕСКО внесла борщ в список объектов нематериального культурного наследия.

В ноябре 2022 года ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что признание украинского борща нематериальным наследием ЮНЕСКО и заявления о его защите не делают честь организации. По его словам, учреждение ООН занимается глупостями, когда идет на подобные шаги. Он добавил, что в России отдают должное достоинствам и вкусовым качествам борща, который очень любят и уважают, однако отметил, что помимо украинского существуют московский, белорусский и польский разновидности этого блюда.