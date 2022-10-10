Момент удара по автодороге в Днепре попал на видео

Фото: Министерство обороны РФ

Очевидцы опубликовали видео попадания ракеты по автомобильной дороге, предположительно, в украинском городе Днепре. Кадры сняты на автомобильный видеорегистратор.

Утром 10 октября украинские СМИ сообщили о том, что серия взрывов прогремела в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. В МВД Украины сообщили о пяти погибших и 12 раненых. СМИ также написали о взрывах в Днепре, Тернополе, Виннице, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам в соцсетях указал, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей Украины не покидать укрытий.