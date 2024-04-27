Момент сноса памятника советским солдатам на Украине попал на видео

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В Сети появились кадры сноса памятника советским солдатам на холме Славы в украинском городе Ровно. На них видно, как рабочие цепляют тросами фигуры воинов, а затем тянут их, в результате чего они падают с постамента.

Ранее сообщалось, что памятник советским солдатам, установленный почти 40 лет назад, утилизируют как металлолом. Вырученные средства планируется потратить на вооружение украинской армии. На этом месте местные власти хотят открыть музей.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал «ничтожным поступком» снос в украинском Ровно мемориала советским воинам, павшим в годы Второй мировой войны. По его словам, подобными распоряжениями Киев сделает жизнь в стране невозможной.

До этого главный архитектор столицы Болгарии Софии дал распоряжение возобновить демонтаж памятника Советской армии. После того как Верховный административный суд республики признал недействительным запрет на его уничтожение, с памятника сняли облицовочные плиты с надписями.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов по этому поводу заявил, что это свидетельствует о болезни общества. Он напомнил, что за последние 1500 лет освобождение болгар тесно связано именно с Россией.